Krajowy Plan Odbudowy, czyli kamienie (milowe) u szyi

W KPO jest m.in. zobowiązanie „podjęcia działań zmierzających do podniesienia wieku emerytalnego”. To się elektoratowi PiS nie spodoba.

Ursula von der Leyen uroczyście podpisała w Warszawie Krajowy Plan Odbudowy. Można było to odroczyć o kilka dni i postawić władzy warunek, by Sejm przyjął poprawki Senatu do prezydenckiej ustawy, które mają realizować praworządnościowe kamienie milowe. Ale KE nie skorzystała z tej okazji. Zaraz po podpisaniu KPO na wspólnej konferencji szefowa KE podkreśliła, że żadne pieniądze do Polski nie popłyną, dopóki kamienie milowe dotyczące reformy postępowania dyscyplinarnego i przywrócenia sędziów do orzekania nie zostaną zrealizowane.