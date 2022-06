W któryś weekend pojechaliśmy do sklepu ogrodniczego.

Uwaga! To było sobotnie my. Rodzinne jak promocyjne opakowanie płatków kukurydzianych. My, które wstało późno, długo piło kawę, jadło jajecznicę i pewna część my jeszcze nie wiedziała o dalszych planach, a reszta trochę się martwiła, że nam wykupią co lepsze sadzonki. Gdyż ta druga część my od dawna obserwowała nasadzenia Zarządu Zieleni m.st. Warszawy i planowała odtworzyć bardziej udane kompozycje. Jeżeli coś przeżyło na rogu Marszałkowskiej, to da sobie radę na naszym balkonie.

Ta sama część my wpadła na pomysł, żeby posadzić na balkonie dzikie wino, zmajstrować coś w rodzaju altany lub pergoli, która w letnich miesiącach przyniesie trochę cienia.