Międzynarodówka

Kiedy pochwały się należą, trzeba chwalić: PiS osiągnął niewątpliwy sukces – jesteśmy w ścisłej czołówce krajów, którymi rządzą ludzie swobodnie, stale i z niejaką przyjemnością posługujący się kłamstwem w kontakcie z rządzonymi i politycznymi partnerami w skali międzynarodowej. To już nie jest żadna osobista mikromania, uniemożliwiająca wyzwolenie się od ciągłego manipulowania faktami oraz nadawania słowom fałszywych znaczeń, to makroobsesja, by za wszelką cenę wciskać ludziom kit, licząc na to, że są zbyt leniwi lub głupi, by cokolwiek sprawdzać.