Rodeo-polityka

Wojna obnażyła finansowe, wojskowe, strategiczne ryzyko rodeo-polityki PiS.

Śmiało możemy mówić, że to historyczne wydarzenie: Ukraina otrzymuje wreszcie status kraju-kandydata do członkostwa w Unii Europejskiej. Długo wyczekiwany – ciężko opłacony. Mija właśnie osiem i pół roku od Euromajdanu, jak nazwano masowe protesty przeciwko prorosyjskiemu prezydentowi Janukowyczowi, który odmówił podpisania umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią Europejską. Po krwawych starciach w Kijowie doszło ostatecznie do obalenia Janukowycza. To z kolei stało się pretekstem do pierwszej inwazji Rosji na Ukrainę, aneksji Krymu i części Donbasu.