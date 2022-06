Pisowski WRON?

W ubiegłą środę gruchnęła wieść, że Jarosław Kaczyński za chwilę złoży dymisję z funkcji wicepremiera ds. bezpieczeństwa. Prezes konferencję zwołał, ale dymisji nie ogłosił, zalecając dziennikarzom „cierpliwość”. Poinformował za to, że rząd pilnie wraca do prac nad „ustawą o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej”; opowiedział o założeniach. Wygląda na to, że jednym z powodów jego planowanej dymisji może być chęć uniknięcia odpowiedzialności za to, jak władza tej ustawy użyje.