Czerwcowa rekonstrukcja. Kaczyński uwielbia takie gierki

Prezes PiS oddelegował się do pracy partyjnej, wicepremierem w jego miejsce został minister obrony. Zaplecze gabinetu Morawieckiego zwiększyło się zaś do 236 posłów za cenę jednego rządowego fotela.

Jarosław Kaczyński pożegnał się z funkcją wicepremiera na swoich warunkach. Jeszcze 14 czerwca nie chciał odpowiedzieć na pytania dziennikarzy o to, kiedy odejdzie z rządu, i apelował o cierpliwość. Dzień później złożył dymisję – którą prezydent przyjął 18 czerwca – ale wiadomość ta nie została upubliczniona aż do 21 czerwca, gdy bladym świtem ukazała się depesza PAP z wypowiedzią prezesa PiS. „Nie jestem już w rządzie; premier Mateusz Morawiecki oraz – z tego co wiem – prezydent Andrzej Duda przyjęli moją rezygnację” – powiedział Kaczyński.