Collegium Humanum: maszynka do dyplomów dla ludzi PiS

Do państwowych spółek trafiają ludzie, którzy zdobyli dyplomy, zdając kompromitująco banalne testy.

Efekt świeżości w wystąpieniach publicznych polega na tym że: a) zapamiętujemy to, co było na końcu wystąpienia; b) zapamiętujemy mówcę, który ma świeży oddech; c) zapamiętujemy to, co jest na początku wystąpienia – to jedno z pytań testu online na zakończenie kursu Executive MBA w Collegium Humanum. To szkoła, w której politycy władzy hurtowo i ekspresowo zdobywają tytuł MBA, który pozwala im zasiadać w radach nadzorczych państwowych spółek. Tymczasem, jak twierdzi dr hab. prof. SGH Rafał Mrówka, dyrektor Biura Programów MBA: – Kilka pytań, z którymi się zapoznałem, dotyczy wiedzy na poziomie elementarnym i niemającym większego związku z tą, jaką powinno się zdobyć w programach MBA.