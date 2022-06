Z pieczary

Młoda inteligencja kolorową tęczową rzeką popłynęła w ostatnią czerwcową sobotę ulicami Warszawy.

Nie tylko z całej Polski, ale i z Ukrainy. Zacząłem od słowa młoda, bo nie tylko wiekiem, ale i stanem ducha młodość się demonstruje. Kogo stać na wyż. wym. – młody jest całe życie. Parada Równości, bo tak się ta piękna rzeka nazywała, to wyraz czułych uczuć do całego świata. Do wszystkich ludzi bez wyjątku, do wszystkiego, co oddycha. Trzeba zatem do tej równości dojrzeć. I tu jest pies pogrzebany.

Znamy ludzi, którym się wydaje, że od urodzenia są spiżowymi pomnikami i nikt im do pięt nie dorasta.