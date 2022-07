Siatka figur. PiS ma w okręgach nowych pełnomocników

Powstała nowa mapa struktur, odpowiadająca z grubsza okręgom do Senatu. Z punktu widzenia polityki krajowej to niewiele, ale w terenie – zwłaszcza tam, gdzie PiS jest silny – to wciąż ważne.

Komitet polityczny PiS powołał 94 pełnomocników okręgowych, którzy mają rządzić partią w terenie i szykować ją do wyborów. Pełnomocnicy będą jednak pod czujnym okiem „opiekunów wojewódzkich” i Nowogrodzkiej. Przed decyzją komitetu politycznego struktury PiS odpowiadały okręgom sejmowym – było ich 41, a wśród prezesów okręgowych przewijały się nazwiska kluczowych polityków partii rządzącej (m.in. Mariusz Kamiński, Jacek Sasin, Michał Dworczyk czy Elżbieta Witek). Jarosław Kaczyński uznał jednak, że okręgów ma być więcej, a politycy rządowi czy z prezydium Sejmu nie powinni łączyć tych funkcji z kierowaniem partią w terenie.