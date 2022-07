Z ostatniej strony

O ukraińskich uderzeniach na terytorium Rosji pisze „Nowaja Gazeta. Europe”: „Prezydent Biden osobiście zapewnił, że nie będzie dostarczał Ukrainie systemów rakietowych, które mogłyby być wykorzystane do ataków na obszar Rosji, a władze ukraińskie zapewniły USA, że dostarczana im broń nie będzie w takim celu używana. No i proszę: w nowoszachtyńską rafinerię na terytorium rosyjskim jednak grzmotnęli i Ukraińcy wyraźnie liczą na to, że żadnym przyszłym dostawom to nie zaszkodzi.