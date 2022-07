Z ostatniej strony

W portalu Nowaja Gazieta.Europe ekspert wojskowy Jurij Fiedorow wypowiada się o wpływie wojny na gospodarkę rosyjską: „Rosja ma dosyć duże zasoby, ale nie są one nieograniczone, wyczerpują się. O narastaniu komplikacji w rosyjskiej gospodarce świadczy wniesiony do Dumy rządowy projekt ustawy o faktycznym przejściu do gospodarki mobilizacyjnej. Według tej ustawy przedsiębiorstwa nie mogą odmówić wykonania zadań, które nałożą na nie takie czy inne organa państwowe. To znaczy, że gospodarka rosyjska nie radzi sobie z następstwami wojny”.