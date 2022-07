Matka wszystkich afer. Sprawa Rywina zmieniła polską politykę na gorsze

Od moralnego wstrząsu do wielkiej demoralizacji. Afera Rywina zmieniła polską politykę, niestety na gorsze. Właśnie mija 20 lat od zdarzeń, które ją zapoczątkowały.

Przyszedł Rywin do Michnika i jego wizyta skierowała polską politykę na nowe tory. Chociaż nawet nie był specjalnie z nią kojarzony. Wtedy u szczytu producenckiej kariery – niespełna dwa miesiące wcześniej celebrował w Cannes Złotą Palmę dla „Pianisty” Romana Polańskiego. Obracał się w kręgach socjety, głównie artystycznej i medialnej. Do dziś nie wiemy, czy ktoś przysłał go do Agory i jeśli tak, to kto. I pewnie już się tego nie dowiemy, bo Rywin wybrał milczenie. Swoje odsiedział, teraz jest osobą prywatną.