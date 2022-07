Iluzja bezpieczeństwa

Covid raczej nie odszedł, ale za to wróciło coś, co mogło nie wrócić już nigdy, czyli koncerty.

Słuchanie muzyki jest dla mnie jedną z najważniejszych czynności w życiu, dlatego bardzo cieszę się na to, że jednak mogę znowu stać w zbitych, gęstych tłumach, nie widząc prawie nic i słysząc niewiele, cieszyć się z obecności ulubionego zespołu lub artysty. Ta radość jest tak naprawdę iluzoryczną radością z działającego na powrót społeczeństwa. W końcu skoro możemy stać ściśnięci na małej przestrzeni, to znaczy, że wszystko jednak jakoś tam jest w porządku, prawda? Pandemia wchodzi w trzeci rok, dzień jazdy autem od nas ma miejsce największy konflikt zbrojny dzisiejszego świata, dolar jest prawie trzy razy droższy niż dwanaście lat temu, złotówka jest warta tyle co nic, planeta się przegrzewa, ale nie jest tak źle, wciąż możemy być razem na większym lub mniejszym gigu i nie dawać się stratować, próbując przy okazji nagrywać oddaloną o kilometr scenę na telefon.