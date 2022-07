Władza radziecka zachowywała pozory – zbierali na ciebie dowody, przesłuchiwali świadków, przeprowadzali przeszukania. Wszystko włączali do akt. A teraz? Postawisz lajka pod jakimś »kontrowersyjnym« materiałem w internecie i to wystarczy, żeby po ciebie przyszli. Domownicy lądują na podłodze, rewizja bez nakazu. Nawet jeśli nic kompromitującego nie masz, to i tak ci »znajdą« – przywiozą ze sobą”. To Mustafa Dżemilew (w rozmowie z Pawłem Reszką, „ Polityka 31.2022 (3374) z dnia 26.07.2022; Komentarze; s. 8