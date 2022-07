Zawiązane główki

Nie wiążemy się, bo za dużo energii pochłania nam zwykłe przetrwanie. I nie mamy już sił na związki.

Sałata się ostatnio nie wiąże. Klimat nie sprzyja zawiązaniu główek i na bazarach ostatnimi miesiącami musiałam pocieszać się innymi warzywami. Najchętniej zakupy robiłabym jak wieloryb – rozwierałoby się szczęki, wpływało na krylowisko, czyli aleję z sałatami, wszystkimi ich główkami, wszystko jedno, czy lodowa, dębolistna, endywia albo rukola, i pożerałoby się to za jednym połknięciem. Ciężkie czasy nastały dla sałat w Europie. A to za upalnie, za sucho, a to za ulewnie.

Jestem wszystkożerna.