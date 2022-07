Instrukcja obsługi przyszłości

Płonący kontynent, roztopienie się cywilizacji w upale, walka o wodę – to wizja przyszłości, która brzmi niepokojąco prawdopodobnie.

„Przybyłem do was z przyszłości” – powiedział australijski pisarz Richard Flanagan na koniec swojego spotkania podczas festiwalu Góry Literatury w Nowej Rudzie. Jego najnowsza powieść „Żywe morze snów na jawie” to historia walki za wszelką cenę – walki o życie umierającej matki, której odchodzenie wydarza się w czasie, gdy Australia płonie żywym ogniem. To zapewne o takiej właśnie apokaliptycznej przyszłości mówił pisarz, patrząc na wciąż jeszcze soczyście zielone lipcowe drzewa Kotliny Kłodzkiej.