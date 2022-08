Wielkie Lato, Wielki Kryzys

W Wielkie Lato jesteśmy tak samotni, że aż opuszczamy samych siebie.

Lato nabrzmiewa, puszy się gorącem, a my, obezwładnieni bezczynnością, jak co rok patrzymy bezradnie na czas przeciekający przez palce. Pustka, przerwa w życiu – a kto jej nie zapełni, ten się przekona, że sam jest pusty i niezdolny zająć się sobą. Taka to jest letnia godzina prawdy. Prawdy smutnej i pozbawionej treści.

Poza urlopem – tym czasem poza czasem – to świat nas zajmuje i zatrudnia. Mamy co robić i rzadko ogarnia nas melancholijna nuda, w której zmuszeni jesteśmy obcować z najnudniejszymi z ludzi, czyli z samymi sobą.