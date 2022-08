Winy po zonie. Kto odpowie za dramat w przygranicznej strefie?

Od lipca otwarto strefę zakazaną na granicy białoruskiej. Przedtem – według niektórych mieszkańców – funkcjonariusze mieli ją przeczesać w poszukiwaniu ciał. Oficjalnie śmiertelnych ofiar jest 16. Czy i kogo uda się z tego rozliczyć?

W ocenie Grupy Granica graniczny płot za półtora miliarda złotych zmienił tyle, że do dotychczasowych urazów: wychłodzenia, wygłodzenia, pogryzień przez psy pograniczników, doszły złamania przy forsowaniu płotu.

Funkcjonariusze, którzy wywożą do lasu – także zimą – dzieci, osoby chore i niepełnosprawne, ciężarne kobiety, powołują się na ustanowione przez władze prawo. Czy stosowanie nieludzkiego prawa uwalnia od odpowiedzialności? I co z tymi, którzy to prawo stanowią?

Strefa bezprawia

Od września do lipca nadgraniczna strefa w pasie trzech kilometrów, obejmująca 183 miejscowości, była zamknięta i zmilitaryzowana. Najpierw na wniosek rządu prezydent wprowadził stan nadzwyczajny, potem znowelizowano ustawę o ochronie granicy państwowej tak, że szef MSWiA może wprowadzać rozporządzeniem stan quasi-nadzwyczajny na wybranym terenie na dowolnie długo.