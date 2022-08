Odra i nauka

Nauki nie robią geniusze, ale zawodowi naukowcy, którzy sumiennie i rygorystycznie prowadzą badania.

No, a gdzie wy jesteście, kiedy to się dzieje? – wykrzyknęła mi niemal w twarz sąsiadka, która musiała czyhać z okiem przy wizjerze, bo drzwi jej mieszkania otworzyły się dokładnie w chwili, kiedy je mijałem.

– Jacy wy i co się dzieje? – zapytałem osłupiały.

– No wy, naukowcy. Płacę na was podatki, a jak potrzeba kogoś mądrego, żeby pomógł z tą rzeką albo chociaż wyjaśnił ludziom, co się stało, to was nie ma – ciągnęła, mierząc we mnie wskazującym palcem.