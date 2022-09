Dzielony na czworo

Nad włosami trzeba zapanować! Ich nadmierna dzikość, wszelka naturalność i dezynwoltura, każda tendencja do wymykania się z zaczesanych fryzur budzi jakiś pierwotny niepokój.

Czy nauczyciele im tak pozwalają? – spytała sceptycznie znajoma, przyglądając się różowo-niebieskim pasmom, wykonanym chałupniczo na włosach moich dzieci, które wróciły z wakacji, szczęśliwe, opalone, z resztkami barwnika pochodzącego z kolorowej bibuły w swoich jasnych puklach.

Szczęśliwie nic mi nie wiadomo o tym, by w szkole szykowała się z tego powodu jakaś draka – włosy moich dzieci nie należą do szkoły ani do sąsiadów, ani nawet do mnie. Nie zawsze jestem szczęśliwa z powodu tęczy na ich końcówkach, ale to nie moje włosy.