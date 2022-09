Szczepienia znów ruszyły. Kto nie skorzysta z nowych preparatów?

Ostatnie dni przynoszą ponowny wzrost liczby zakażeń. Oficjalne dane mówią o ok. 6 tys. przypadków dziennie, choć realnie może być ich kilkakrotnie więcej.

Drugą dawkę przypominającą szczepionki przeciwko covid-19, czyli tzw. drugi booster, mogą już przyjmować wszyscy powyżej 12. roku życia. Dostępne są też w Polsce nowe zaktualizowane wersje obu preparatów z mRNA, ukierunkowane na omikrona SARS-CoV-2. Według zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia do końca września otrzymamy ich 4 mln. Akurat kilka dni temu obaj wytwórcy – Moderna i Pfizer – otrzymali dla swoich szczepionek pełną rejestrację, co wytrąca przeciwnikom argument, że musiały być do tej pory niewystarczająco przebadane, skoro dopuszczono je do stosowania warunkowo.