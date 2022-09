W pogoni za slow life

Myślimy o bezpiecznych torach codzienności i wizje versus rzeczywistość rozjeżdżają nam się już w pierwszym punkcie.

Gdzie zajrzysz, tam porady. Coaching, terapia na odległość, mindfulness, złote myśli i inspirujące cytaty. Z jednej strony może to i dobrze: cała Polska powinna udać się obowiązkowo do gabinetu psychoanalitycznego i wypluć z siebie nagromadzoną przez lata frustrację i gniew. Co bardziej zapiekli mogliby się odnaleźć w metodzie Alexandra Lowena, który proponuje pracę z ciałem. Walenie pięściami, wściekłe grymasy i ciężkie oddechy miałyby miejsce w odosobnionej przestrzeni, a nie w Sejmie, telewizji czy na ambonie, kościelnej albo myśliwskiej.