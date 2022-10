Gały wypadają

Czy was, najdroższa władzo (piszę „najdroższa” w znaczeniu finansowym, a nie uczuciowym), pogięło w tych gabinetach?

Właściwie mogę powiedzieć, że trudno mi jest coś powiedzieć. Po co więc piszę? Oczywiście nie dla własnego świętego spokoju, którego nie mam i nie będę miał. Piszę, bo szlag wciąż mnie trafia. Nie mogę słuchać ani patrzeć na ten okupacyjny Raj-osława K. Co tydzień w innym mieście urządza nam weekendy i obdarowuje złotem swych przemyśleń. Dostarczają go do miejsca, w którym wychodzi na mównicę i z ust mu się leją wspaniałe widoki na przyszłość. Najważniejsze kawałki, o strategicznym znaczeniu, wygłasza szyfrem, by wrogowie go nie zrozumieli.