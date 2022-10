Z życia sfer

Na zlocie skrajnej prawicy w Madrycie premier Morawiecki poinformował, że gdyby nie urodził się Polakiem, chciałby być Hiszpanem.

Nie jestem pewien, czy Hiszpanie też by chcieli, ale to ich problem. Jako Polak w pełni popieram stanowisko Morawieckiego; też wolałbym, żeby on był Hiszpanem, ale urodził się Polakiem i musimy się z tym pogodzić.

Nawiasem mówiąc, uważam, że jako Polak Morawiecki się marnuje, bo Jarosław Kaczyński go tłamsi, upokarza i nie daje rozwinąć skrzydeł. Jako Hiszpan miałby łatwiej, np. nie musiałby się użerać z ludźmi, takimi jak Sasin, Ziobro czy Kuchciński, którzy ze swoją umysłowością na Hiszpanów się nie nadają.