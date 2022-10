Aborcja znowu odroczona

Już po raz drugi Sąd Okręgowy Warszawa-Praga odroczył sprawę o pomoc w aborcji, w której oskarżoną jest Justyna Wydrzyńska, działaczka Aborcji bez Granic. To pierwsza w Polsce sprawa, gdy o pomoc w aborcji oskarżono aktywistkę, a nie lekarza lub kogoś z rodziny, a także pierwszy proces w Europie, w którym aktywistka jest ścigana za dostarczenie tabletek do aborcji farmakologicznej. Justynie Wydrzyńskiej grozi do trzech lat więzienia. W ostatni piątek w sądzie nie stawili się świadkowie – Anna, której Justyna Wydrzyńska chciała pomóc, oraz jej mąż, który zgłosił sprawę na policję, donosząc na obie kobiety.