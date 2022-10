Rok temu o tej porze stałam na Wezuwiuszu przezywanym przez mojego młodszego syna Wyziewiuszem.

Uparłam się, by pokazać synom Neapol i Pompeje, bo byłam przerażona pomysłami Zjednoczonej Prawicy na odciąganie nas od Europy oraz manią wielkości budowniczych kaczystanu. Wiadomo przecież, że Wielka Biała Polska, którą konstruują od Mierzei przez Dwie Wieże, fabryki leków, szwalnie, laboratoria naukowe i jedwabny szlak kolejowy to wszystko jest dziełem, na czele którego stoi Pierwszy Harcerz Mateusz Morawiecki oraz kombatant wojny w byłej Jugosławii, naczelnik Kaczyński. Á propos Chin, to nikt nie wraca do sprawy wizyty pani premier Beaty Szydło na tzw.