Wszechświat patrzy na nas przenikliwie oczkami miliardów czarnych dziur. I ja tę naukową wiedzę z grubsza ogarniam. Ale tego, co się w Polsce dzieje – ni w ząb.

Jaka będzie Polska za rok, za dwa lata? To oczywiście niemądre pytanie, bo nikt nie wie. Za to już dziś wiemy, jak będzie wyglądała nasza galaktyka za cztery miliardy lat. Niezłe przebicie, prawda? Miesięcznik „Świat Nauki” pokazał serię symulacji komputerowych, na których Droga Mleczna zderza się ze spiralną galaktyką Andromedy. Ot, po prostu dwie sąsiadki się spotkają. A za sześć miliardów lat połączą się one w jedną wielką galaktykę wrzecionową. Kto dożyje, ten zobaczy na żywo.