Rozłam u antyszczepów

Poszło oczywiście o pieniądze. Justyna Socha, jedna z najbardziej znanych twarzy ruchu antyszczepionkowego w Polsce, właśnie przestała być prezesem stowarzyszenia STOP NOP, które współtworzyła od 11 lat. Do rozłamu doszło podczas posiedzenia zarządu 30 października – Socha po raz kolejny miała odmówić rozliczenia się z publicznych zbiórek pieniędzy. Chodzi o co najmniej 470 tys. zł, które zbierano m.in. podczas wieców antyszczepionkowców – pieniądze miały trafić do kieszeni Justyny Sochy, a nie do samego stowarzyszenia – oraz o 100 tys.