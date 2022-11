Świat do zwrotu

Każda rzecz, stając się towarem, emanuje blaskiem obietnicy nowego życia, jaką kupujemy wraz z nim.

„Znowu zwraca” – skomentowała sąsiadka, kiedy pani Maryla i jej obładowany paczkami mąż wyszli na ulicę. „Może rozmiar niedobry albo przyszło uszkodzone. Co w tym dziwnego?” – odpowiedziałem półgłosem, zaniepokojony, że nas słyszą. „I tak co tydzień?” – zapytała sarkastycznie. „Po prostu zamawia, co się jej spodoba, potrzebne czy nie, a potem odsyła. I tak w kółko”. „No tak, to dość dziwaczne. Ale czy to nasz problem, że woli przymierzać w domu, nie w sklepie?