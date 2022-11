Z ostatniej strony

Ukraina musi walczyć nie tylko z Rosją, ale i z własną biurokracją. Portal Zerkało Niedieli komentuje: „Musimy robić swoje. Przy tym robić dobrze, a nie tak jak zawsze. Bo na przykład nasza Rada Ministrów wpisała do zarządzenia o bezcłowym wwozie generatorów wymóg, by przekazywać w związku z tym stertę papierów do Ministerstwa Energetyki. Co z jednej strony wydłuża proces na całe tygodnie, a z drugiej na kilometr pachnie korupcją. Zgodzicie się, że to nie najlepszy czas na tego rodzaju decyzje rządowe.