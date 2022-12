Dumka o śmierci w Przewodowie

Chciałbym poświęcić tę „dumkę” Bogdanowi i Bogusławowi, których życie tak nagle i dziwnie się skończyło.

Byli w pracy, bezpiecznej i rzetelnej, gdy z nieba spadała na nich nagła śmierć. Przyniosła ją rakieta – grom ciśnięty ręką człowieka. Śmiercionośny przypadek. Przypadek-wypadek. Co tu gadać? Bywa. A jednak nie można tego tak zostawić. Nie można zgodzić się na bezsens; na bezsens trzeba odpowiedzieć. Jest bowiem złem, a zło jest czymś, na co nie możemy się godzić tak po prostu. Z zastrzeżeniem: filozofia nie doda sensu, gdzie go nie ma. Za to może na pamiątkę złożyć na grobie wiązkę z tego jednego, co ma dla ludzi – z myśli.