Kogo wezmą w kamasze. Lewica już się pokłóciła o wezwania z wojska

„Czyżby szykował się pobór?” – pytają w sieci rezerwiści karmieni obrazami z ukraińskiego frontu. WKU uspokajała, że ćwiczenia nie są związane z sytuacją w Ukrainie.

Wojskowe Centra Rekrutacji rozsyłają wezwania na spotkania, na których rezerwiści dowiedzą się, czy wezmą udział w ćwiczeniach wojskowych. Te mają ruszyć w 2023 r., ale już spowodowały panikę. Rutynowe wezwania zapewne nie wywołałyby poruszenia, gdyby nie wojna za wschodnią granicą. Podobnie było w marcu tego roku, gdy Wojskowe Komendy Uzupełnień (obecnie to Wojskowe Centra Rekrutacji) rozesłały wezwania w celu mobilizacyjnego uzupełnienia jednostek wojskowych. „Czyżby szykował się pobór?” – pytali w sieci rezerwiści karmieni obrazami z ukraińskiego frontu. WKU uspokajała, że ćwiczenia nie są związane z sytuacją w Ukrainie. Tłumaczono, że rutynowe działania polskiej armii są prowadzone cyklicznie od 2013 r. (z dwuletnią przerwą pandemiczną, gdy odbywały się w węższym gronie) i mają podtrzymać wyszkolenie rekrutów. Nie inaczej tym razem. „Ludzie panikują ze względu na nieznajomość ustaw oraz na sytuację międzynarodową i wojnę za wschodnią granicą” – powiedział „Gazecie Wyborczej” Michał Perka, zastępca szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji dla Warszawy Śródmieścia.

To, co się zmieniło, to fakt, że na ćwiczenia mogą być też powołane osoby, które wcześniej z wojskiem nie miały do czynienia, należące do tzw. rezerwy pasywnej. Podział na rezerwę aktywną i pasywną wprowadziła obowiązująca od kwietnia ustawa o obronie ojczyzny. Do pierwszej kategorii należą rezerwiści, którzy przeszli przeszkolenia w WOT, Legii Akademickiej bądź służyli wcześniej w armii. Pozostali, którzy po 18 r.ż. stanęli przed wojskową komisją lekarską i dostali kategorię zdolności do służby, należą do rezerwy pasywnej. Teraz, jeżeli nie ukończyli 55 lat, mogą być powoływani na obowiązkowe ćwiczenia. Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji płk Mirosław Bryś uspokoił, że najpierw powoływani będą ci, którzy mieli już wcześniej kontakt z wojskiem.