A jednak patriotyzm polsko-niemiecki

PiS zobaczył w sondażach, że blokada niemieckich patriotów podoba się tylko najbardziej skrajnemu elektoratowi, ale nie większości Polaków.

Obrona Ukrainy przestała być wymówką i niemieckie Patrioty mają otwartą drogę do Polski. Jeśli wojsko się postara, to może zdążą na święta lub Nowy Rok. Trzy baterie systemów, o których jeszcze niedawno politycy PiS mówili „przestarzałe” i „z lat 80.”, po namyśle okazały się przydatne Polsce i wschodniej flance NATO. „Zaszły pewne procedury myślowe” – (niby)wyjaśniał rzecznik MSZ Łukasz Jasina, ale zgodnie z linią władzy musiał wspomnieć o niemieckim bucie. W to całe zamieszanie wkroczył Andrzej Duda. Poprzez szefa BBN Jacka Siewierę starał się wskazywać na korzyści rozmieszczenia niemieckich wyrzutni, a gdy MON wreszcie cofnął sprzeciw, pojechał do Berlina dziękować za wsparcie i chwalić polsko-niemiecki sojusz. Dla PiS to wygodne, a dla prezydenta korzystne wizerunkowo. Duda załatwia PR, a Błaszczak z Kaczyńskim nie muszą się z niczego tłumaczyć. Ten pierwszy przyjął postawę skrupulatnego urzędnika i ustala szczegóły z Berlinem oraz Bundeswehrą. Ten ostatni chwilowo wstrzymał tyrady o niemieckim/europejskim bucie na polskich karkach i bezużytecznych Patriotach, które rzekomo do rosyjskich rakiet nie strzelają. Mało tego, jeśli Waszyngton wyśle na Ukrainę amerykańskie Patrioty, PiS ogłosi, że miał rację. Ale wszyscy pamiętają, że Błaszczak na skinięcie palcem przez Kaczyńskiego gotów był w trzy dni wycofać początkową akceptację dla rozmieszczenia Patriotów w Polsce.

Zmiana kursu oczywiście nie wzięła się z presji Dudy. PiS zobaczył w sondażach, że blokada niemieckich Patriotów podoba się tylko najbardziej skrajnemu elektoratowi, ale nie większości Polaków. W badaniu IBRiS antyniemiecką linię Kaczyńskiego, podchwyconą przez Błaszczaka, podzielało ledwie 12,5 proc. pytanych, a ponad 60 proc. było za przyjęciem wyrzutni w ramach ustaleń dwustronnych lub sojuszniczych.