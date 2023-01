„Serca twardnieją, obojętnieją”. Wojna oczami maturzystów i wybitnych profesorów

Wojna w Ukrainie jest wyzwaniem militarnym, politycznym, moralnym, ale także intelektualnym. Rodzi podstawowe pytania i wymusza odpowiedzi. W zbiorach zredagowanych przez Jacka Żakowskiego odpowiedzi udzielają polscy maturzyści i profesorowie ze świata.

Właśnie ukazały się kolejne Almanachy wydawane cyklicznie przez Fundację Collegium Civitas, a przygotowane przez naszego kolegę z POLITYKI Jacka Żakowskiego. Obydwa poświęcone są różnym kontekstom wojny w Ukrainie. Mamy tu do czynienia z dwiema optykami. Tzw. Młody Almanach nosi podtytuł: „Wojna. Po wojnie. Nasz inny świat” i zawiera 20 esejów zeszłorocznych maturzystów z całej Polski, którzy nadesłali swoje teksty na ogłoszony pod koniec marca konkurs. Prace nadsyłano do 15 maja, zatem powstawały one jeszcze w pierwszej fazie wojny.

Żakowski we Wstępie niezwykle wysoko ocenia literackie i intelektualne talenty wchodzącego w dorosłość pokolenia. „Nawet jeżeli nie ma w nich tak wiele optymizmu, jakie miało moje pokolenie, gdy kończyło szkołę, to intelektualna, literacka i społeczna dojrzałość autorów jest ważną i zdecydowanie dobrą wiadomością w świecie zdominowanym raczej przez pesymizm”.

Zresztą pesymizmu młodym też nie brakuje, wojna swoje robi. Jak pisze Konrad Czarnecki z Białegostoku (I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Warszawie): „Nikt z nas nie zna przyszłości, ale wydaje mi się, że jednego możemy być pewni: dobrze już było. Może więc niech pocieszeniem będą dla nas słowa dobrego wojaka Szwejka: » jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było«”. Współbrzmi z tą myślą laureatka konkursu Emilia Błażewicz z Sanoka (I Liceum Ogólnokształcące im. KEN): „Przez stulecia składamy historii ofiary z ludzkich istnień, mentalnej i psychicznej deprawacji całych pokoleń. Składamy je abstrakcjom, wyobrażeniom, snom o lepszym jutrze, niewiadomej przyszłości”.

Dzisiejszą wojnę w Ukrainie autorzy często widzą w paśmie postępujących po sobie wojen, przybierających różne formy.