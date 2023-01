Z ostatniej strony

W portalu Nowaja Gazieta. Europe filozofka Oksana Timofiejewa pisze o niedawno przyjętej w Rosji ustawie zakazującej „propagandy LGBT”: „Homofobiczne prawa i w ogóle atak na swobodne wyrażanie seksualności nie mogą być rozpatrywane jako coś wyjątkowego. Pojawiają się wspólnie z innymi agresywnymi gestami ze strony rosyjskiej władzy i stanowią część złożonej maszyny ideologicznej, której główną siłą napędową jest nienawiść. W tym zestawie dopełniają się i wzajemnie wzmagają różne rodzaje nietolerancji: rasizm, szowinizm, ksenofobia, mizoginia, nienawiść do wszystkiego, co zachodnie, europejskie – z jednej strony, i tego, co umownie wschodnie, azjatyckie – z drugiej. Zwróćcie uwagę, jak nasiliły się w ostatnim czasie eksplozje rasizmu i migrantofobii”.

Kataryna dla „Plusa Minusa”: „Kiedy Maciej Świrski doradzał władzy bojkotowanie prywatnego medium i namawiał ją do ostentacyjnego łamania przy tym prawa prasowego (…) był jeszcze »tylko« – z nadania tejże władzy – członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej. To pewnie za taką właśnie postawę władza niedawno dowartościowała swojego wiernego żołnierza kolejnym prestiżowym stanowiskiem i postawiła go na czele Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I wtedy zrobiło się trochę mniej śmiesznie, bo o ile jako członek organu nadzorczego PAP Świrski nie miał praktycznie żadnego wpływu na media, o tyle już jako szef KRRiT może prawie wszystko. (…) I właśnie z urzędu realizuje dziś swoje niedawne twitterowe wezwanie »Precz z TVN!«, uruchamiając procedurę mającą ustalić, czy stacja, publikując niewygodne dla Antoniego Macierewicza materiały, nie naruszyła polskiej racji stanu i bezpieczeństwa publicznego.