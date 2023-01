Jerzy Owsiak: 31. Finał WOŚP „przeszedł wspaniale!”

„Sepsa nie omija nikogo” – tłumaczy Jurek Owsiak. Dlatego w tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz pierwszy grała dla „małych i dużych pacjentów”. Licznik 31. Finału dobił w niedzielę do 154 606 764 zł.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy znowu rozgrzewa nasze serca. Zachęcam do licytacji wspólnego spaceru i obiadu w moim ukochanym Gdańsku. Pomagajmy wspólnie, do końca świata i jeden dzień dłużej!

Finałowa niedziela skupiła wydarzenia towarzyszące zbiórce nie tylko w wielu miastach Polski, ale także poza jej granicami: w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Islandii, USA, Nowej Zelandii, Chorwacji, Szwajcarii, Danii, Singapurze i w Arabii Saudyjskiej. Koordynowało je ponad 1,6 tys. orkiestrowych sztabów, a w zbiórki zaangażowanych było 120 tys. wolontariuszy: zbierali pieniądze łącznie do 225 tys. puszek i mieli do rozdania 35,7 mln „polskich” i ponad 1,55 mln „angielskich” serduszek.

Ostateczną sumę poznamy na początku marca, ponieważ wciąż spływają pieniądze i trwają aukcje charytatywne na Allegro (deklarowana kwota z samych licytacji to już 13 mln zł). „Nawet jeżeli mielibyśmy zebrać tę kwotę deklarowaną, to już możemy powiedzieć, że finał przeszedł wspaniale” – dodał Owsiak. Przypomnijmy: jeszcze przed finałem prezes Fundacji WOŚP szacował, że jeśli uda się zebrać 100 mln zł, to za tę sumę fundacja będzie w stanie zrealizować cel tegorocznej kwesty.

W poniedziałek o godz. 15 odbyła się konferencja prasowa WOŚP podsumowująca tegoroczną edycję. „Zakończyliśmy nasz finał deklarowaną kwotą 154 606 764 zł, a kwota zaksięgowana na koncie to 22 625 503 zł” – mówił Jerzy Owsiak. I dodał: „To będzie ogromne liczenie i do momentu, kiedy kwota deklarowana będzie zgodna z kwotą w banku, będziemy podawali codziennie stan konta, a później czekamy na oficjalne ogłoszenie, ile zebraliśmy. Niech to będzie niespodzianka dla wszystkich, którzy nas wspierali i obserwowali finał”.

Finał dobił do 154 606 764 zł. To o ponad 18 mln więcej niż na zamknięcie ubiegłorocznego finału.

„Nasze plany były szczegółowe. Wiemy, co chcemy kupić” – mówił podczas konferencji podsumowującej tegoroczną Orkiestrę. „Jak to szybko przeskakuje, a przecież Orkiestra nadal gra” – spoglądał na ekran, na którym akurat wyświetlało się 112 mln zł. Wymienił też najpopularniejsze aukcje – magiczny weekend z Omeną Mensah i Rafałem Brzoską (294 tys. zł) i rakieta Igi Świątek (260 tys. zł).

„Gdyby teraz już miał nastąpić finał Finału, to stopień nasycenia szczęścia, ogromnej satysfakcji, poczucia dumy i miłości do ludzi w skali 1 do 10 miałby moc 99 albo 100. Wynik finansowy jest ważny, ale już na pewno w tej naszej podstawowej wersji z sepsą wygramy!” – pisał na Facebooku Jerzy Owsiak.

Złote serduszko numer „1” w Licytacji Najbardziej Hojnych Darczyńców prowadzonej przez Owsiaka zostało sprzedane za 888 888 zł, złota karta telefoniczna o tym samym numerze osiągnęła kwotę 77 777 zł. Serwis Allegro zgromadził aż 171 583 aukcji, których deklarowana kwota w niedzielny wieczór wynosiła 21 318 194 zł. I to nie koniec tegorocznej zbiórki: wiele licytacji na stronie WOŚP potrwa aż do 12 lutego.

154 606 764 PLN Taką kwotą kończymy dzisiejsze granie! Pamiętajcie, że to nasze wspólne dzieło! Gramy do końca świata i jeden dzień dłużej, dla małych i dużych. Chcemy wygrać z sepsą! #wosp2023

A Make Life Harder zaoferował wyniesienie śmieci...

Pokazaliśmy Wam wymarzoną aukcje Allegro dla #wosp2023 dla tych, którzy nie potrafią gotować teraz zapraszamy na aukcje @MLH_official wszystkich tych którzy - podobnie jak Jakobe nie przepadają za wynoszeniem smieci

Ps kwota już dawno nieaktualna — Allegro (@Allegro_Group) January 29, 2023

Można było wylicytować różności, np.: udzielenie ślubu przez Rafała Trzaskowskiego, a także rejs po Wiśle w jego towarzystwie (będzie sternikiem!), popołudnie z Radosławem Sikorskim, kolekcję fajek Jerzego Urbana, kolację i planszówkowy wieczór z Kwiatem Jabłoni, możliwość podziwiania zorzy polarnej w przeszklonym igloo w fińskim Kakslauttanen Arctic Resort, zwiedzanie Europejskiego Centrum Astronautów, kolację w towarzystwie Justyny Szyc-Nagłowskiej i Borysa Szyca, warsztaty kulinarne z K. Okrasą, występ wokalny Doroty Gardias na weselu, sofę z okładki „Szprycera” i podpis Taco Hemingwaya, a także udział w teledysku Viki Gabor, spocie reklamowym Żabki i wiele innych!

Moglibyśmy w tym momencie kupić 61 urządzeń do identyfikacji mikroorganizmów czy 220 analizatorów do diagnostyki molekularnej.

Jurek Owsiak, konferencja prasowa #wosp2023



Jurek Owsiak, konferencja prasowa #wosp2023



L. Lewandowska — WOŚP (@fundacjawosp) January 29, 2023

Podczas zeszłorocznego finału zebrano ponad 224 mln zł. Pieniądze przeznaczono na zakup sprzętu okulistycznego dla dzieci.

Sepsa, czyli „zgniła krew”

„Sepsę (z łaciny, po polsku: posocznicę) nazywano początkowo zatruciem krwi. Już Hipokrates, a po nim Avicenna nagłą śmierć poprzedzoną takimi objawami jak dreszcze, zaburzenia świadomości i niewydolność płuc tłumaczyli obecnością w organizmie zgniłych toksyn. Sepsa bywa więc kojarzona z atakiem bakterii na układ krwionośny, choć w rzeczywistości krew jest tylko środkiem transportu rozsiewającym zarazki po narządach wewnętrznych” – czytamy w artykule Pawła Walewskiego. – Ja bym powiedział, że to uogólniona, zagrażająca życiu reakcja organizmu na ciężkie zakażenie – doprecyzowuje prof. Wojciech Szczeklik, kierownik Ośrodka Intensywnej Terapii i Medycyny Okołozabiegowej Collegium Medicum UJ w Krakowie. W ataku na nasz układ krwionośny mogą brać udział nie tylko bakterie, lecz również wirusy, pasożyty lub grzyby, może być wywołany każdym zakażeniem i wystąpić właściwie u dowolnego pacjenta, zarówno z silnym, jak i osłabionym układem odporności. Często ofiarą sepsy padają pacjenci po przeszczepach, kobiety po porodach, ofiary wypadków samochodowych (nawet 90 proc. z tych, które odnoszą obrażenia wewnętrzne, umiera właśnie z powodu posocznicy), ale tak naprawdę wystarczy zapalenie płuc, niewielka infekcja czy uraz – np. wyrwany ząb i niedokładnie zaopatrzona rana po nim – by wdało się zakażenie i rozprzestrzeniło po całym organizmie.

Podstawowym problemem w leczeniu sepsy jest niepewna i długotrwała diagnostyka, a w sytuacji uogólnionego zakażenia liczy się każda godzina. Po pierwsze, nieswoiste objawy bywają często bagatelizowane lub mylące - zarówno pacjentów, jak i samych lekarzy. To z reguły wysoka gorączka, przeciągający się ból gardła. Chorzy trafiają więc na oddziały intensywnej terapii często już w stanie krytycznym. A do skutecznego leczenia sepsy potrzebne są dalsze dokładne badania: by ustalić, co dokładnie jest odpowiedzialne za zakażenie, i dobrać właściwą metodę leczenia, należy wykonać tzw. posiew. To – najprościej mówiąc – hodowla drobnoustrojów z krwi pacjenta. Trwa ona – w zależności od rodzaju zarazka – kilka godzin, a nieraz i kilka dni, a nawet dwa tygodnie (!). Tymczasem czas ma znaczenie, więc zanim pracownia mikrobiologiczna dostarczy precyzyjnych danych, lekarze są zmuszeni stosować antybiotyki o szerokim spektrum działania – te zaś często nie zdają egzaminu i terapia celowana zostaje dla chorego wdrożona zbyt późno.

Dlatego przyspieszenie diagnostyki sepsy, dziś już możliwe dzięki nowoczesnym, ale kosztownym, urządzeniom, jest tak kluczowe dla zmniejszenia śmiertelności z jej powodu. A liczby są tu zatrważające – choć, co powszechnie wiadomo – mocno niedoszacowane: jak wskazuje WHO, z powodu sepsy umiera na świecie 20 mln ludzi rocznie.

Fundusze zgromadzone podczas 31. edycji Finału WOŚP mogą zmienić tę sytuację. Dzięki nim sfinansowane zostaną m.in.: urządzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF, analizatory do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego, zautomatyzowane systemy posiewów próbek mikrobiologicznych, systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń oraz komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych. Konkretna i potrzebna pomoc. Bo jak przekonywał dziś na żywo z warszawskiego sztabu orkiestry Jurek Owsiak: – Mamy dokładne rozeznanie, co chcemy zrobić, co kupić. Nigdy nie gramy nieprzygotowani.