Z ostatniej strony

Nowaja Gazieta. Europe o metodach rosyjskiej dyplomacji: „Uszkodzenia domów mieszkalnych i ofiary wśród ludności cywilnej Ukrainy następują z winy ukraińskiej obrony powietrznej – to zdanie jak mantrę cały już rok powtarza stały przedstawiciel Rosji w ONZ Wasilij Niebenzja. Wygłasza je na szczeblu oficjalnym co miesiąc albo częściej – za każdym razem, gdy uderzenia rakietowe rujnują zamieszkane rejony Ukrainy, a pod gruzami giną ludzie. Niebenzja nie przedstawia przy tym żadnych dowodów – nagrań wideo, zdjęć czy dokumentów, mogących świadczyć, że to rzeczywiście wojska ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, a nie rosyjskie rakiety były przyczyną zagłady. Po prostu każe wierzyć sobie na słowo. Pod tym względem jest naprawdę konsekwentny”. Taka konsekwencja to nie tylko tam.

Przedstawiany jako socjolog Jan Śpiewak (szef stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa) leje miód na serca czytelników „Sieci”: „Ten rząd posiada największy mandat polityczny w historii III RP. Jestem pewien, że dzieje się tak z powodu polityki partii wobec gospodarki. Ten rząd powiedział, że nie jest tak, że wolny rynek ma decydować o tym, że musisz pracować za 4 zł na godzinę. Nie jest tak, że musimy sprzedawać strategiczne spółki i banki. Nie jest tak, musisz pracować aż do śmierci i nie doczekasz żadnej emerytury. Nie jest tak, że matka nie dostanie od państwa żadnej pomocy, kiedy urodzi dziecko. I tak dalej”. Zaiste: i tak dalej. Zapewne wkrótce stowarzyszenie Wolne Miasto dostanie willę na nową siedzibę.

Premier Mateusz Morawiecki niemal codziennie ogłasza, że zmienia decyzje czy to PiS, czy swoich podwładnych – pisze Michał Szułdrzyński w „Rzeczpospolitej” i daje przykłady: „Zarówno podatek od zrzutek, jak i lex Kaczyński [sprawa przegranej z Sikorskim] zostały przez partię rządzącą przegłosowane i dopiero potem opinia publiczna znalazła w nich kwiatki.