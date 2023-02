Z ostatniej strony

Rosyjski portal Kommiersant o sytuacji na Krymie: „Rada Państwowa Krymu poddała osądowi moralność kuracjuszy. Przedstawiciele policji ujawnili tam postulat wprowadzenia odpowiedzialności administracyjnej za pojawianie się w stanie obnażonym w miejscach publicznych na terytorium republiki, w tym na plażach. Deputowani poparli tę ideę, obiecując podjęcie odpowiednich prac legislacyjnych. Przewodniczący Rady Państwowej Władimir Konstantinow pożalił się, że dorośli nudyści zabierają ze sobą na plaże dzieci, co »jest sprzeczne z naszymi wartościami«. Skarcił też policjantów za trudną jego zdaniem do wyjaśnienia »miękkość« w stosunku do obnażonych obywateli”.

W „Plusie Minusie” Kataryna pisze o aferze „willa plus”: „Obecnie [Łukasz] Mejza pełni w PiS rolę podobną do tej, jaką w PO pełnił kiedyś Palikot – głośno mówi to, czego osobom mającym jeszcze twarz powiedzieć nie wypada, nawet jeśli same tak myślą. Jest w tym hołubieniu Mejzy pewna logika. Władza osiągnęła już ten poziom zepsucia, że najbardziej potrzebuje ludzi nieobciążonych sumieniem i zbędnymi skrupułami, bo te tylko przeszkadzają, gdy każdego dnia trzeba bronić kolejnych jej nadużyć. Ktoś, kto sam nie miał oporów przed naciąganiem rodziców ciężko chorych dzieci, będzie w stanie bronić najbardziej nagannego zachowania partyjnego kolegi, bo po prostu nie ma tego czegoś, co każe sobie wyznaczać nieprzekraczalne granice. Podobno pytany kiedyś o to, dlaczego trzyma w partii tylu łajdaków, Kaczyński miał odpowiedzieć, że sprzątać można także brudną szmatą. Być może, ale jeśli się to robi wyłącznie takimi, brud się tylko rozniesie po całej powierzchni. I to właśnie zrobił Kaczyński ze swoją partią, która przechodzi obecnie – i oblewa – zbiorowy test przyzwoitości, jaki niechcący zadał jej minister edukacji, wykonując spektakularny nawet jak na polskie warunki skok na publiczną kasę”.