Z ostatniej strony

W rosyjskim portalu Kommiersant dyrektorka ds. rozwoju i innowacji firmy „Kljuczawto” opowiada, jak sprowadza się do Rosji zachodnie i japońskie samochody mimo zakazów eksportu: „Naszym głównym partnerem są Chiny. Jeśli chodzi o sprowadzane marki – to przede wszystkim Toyota, którą zawsze lubiano w Rosji, Mazda, Volkswagen, cała gama Skody, a także prawie wszystkie modele Audi, BMW i Mercedesa. (...) W Chinach jest dużo fabryk interesujących nas marek. Przeważające udziały ma w nich strona chińska, co dotyczy również własności intelektualnej. Minimalizuje to ryzyko, związane z ewentualnymi sankcjami”.

Jak uprzejmie donosi press.serwis, „Ministerstwo Spraw Zagranicznych porzuciło najlepsze w kraju adresy internetowe – Polska.pl i Poland.pl. (...) Dziś na stronie Poland.pl w zakładce »O nas« czytamy, że serwis to oficjalny portal informacyjny Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzony przez MSZ. »Dostarczymy Ci aktualne informacje z Polski oraz pokażemy wszystko, »co fascynujące, niezwykłe i piękne w naszym kraju«. (...) najnowszy materiał pochodzi z 2021 r. (...). Jeden z sześciu najważniejszych tekstów na stronie głównej jest poświęcony Jabłonkom [to nazwa imprezy], »czasowi zabawy i harców latem i jesienią, kiedy świętujemy to, co najlepsze w naszym kraju«”. Cóż, jedni mają Apple, inni Jabłonki. Biuro rzecznika prasowego MSZ zapewnia jednak press.serwis, że „Prowadzone są także prace koncepcyjne w zakresie wprowadzenia zmian i rewitalizacji portalu”. Fascynujące w naszym kraju jest to, że on w ogóle jeszcze działa po ośmiu latach rewitalizacji rękami PiS.

W „Plusie Minusie” Kataryna trzeźwo zauważa: „Minister klimatu i środowiska poczuła potrzebę bronienia się przed »zarzutami«, że jej departament zachęca na swoich stronach internetowych do dbania o środowisko poprzez ograniczenie spożycia mięsa.