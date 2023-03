Z życia sfer

Publiczne nawoływanie do myślenia tylko demobilizuje elektorat.

Politycy PiS spotykają się z wyborcami, żeby dyskutować o ich problemach. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa na spotkaniu z mieszkańcami Kozienic poruszyła ważną kwestię: co robić z Polakami, którzy tylko udają Polaków, ale myślą i czują po niemiecku oraz szczują na ojczyznę za granicą. Jako Polka myśląca po polsku Moskwa nie może się pogodzić z tym, że ci pseudo-Polacy mogą za granicą mówić, co chcą, i nie da się im nic zrobić.

„Jak to w ogóle jest?” – oburzył się jeden ze słuchaczy. „To jest bardzo dobre pytanie” – pochwaliła go Moskwa, która nie-Polaków chętnie uciszyłaby raz a dobrze, ale jako urzędniczce państwowej i kobiecie nie bardzo jej wypada. Z kolei służby państwa są bezradne, bo instrumenty, jakimi dysponują przeciwko krytykom Polski, np. pałka teleskopowa, są za krótkie i za granicę nie sięgają.

„My niestety nie możemy odebrać paszportów tym, którzy w Brukseli kłamią i działają przeciwko Polsce” – przyznała pani minister, chociaż uczciwie dodała, że „wielu z nas taką pokusę by miało”. No, jakby miało, to dlaczego nie? Pokusom nie należy ulegać, ale jeśli Moskwa ulegnie dla dobra Polski, grzechu nie popełni. Kto szczuje na Polskę, nie powinien w nagrodę dostawać paszportu. Nie wiem, jak Moskwa, ale ja zabrałbym mu także dowód osobisty i obywatelstwo, bo jak sugerowała w Kozienicach, „jeśli ktoś jedzie za granicę i szczuje przeciwko swojemu państwu, to pytanie, czy jest godzien jeszcze stać pod biało-czerwoną flagą?”.

No nie jest, dlatego nie dziwię się, że minister klimatu i środowiska świerzbi ręka, żeby zabrać mu paszport. Klimat wokół Polski od razu się w Brukseli poprawi, a tamtejsze środowisko będzie bardziej przyjazne PiS. „Bierzmy to na warsztat, do przemyślenia” – zachęcała Moskwa w Kozienicach, deklarując, że temat przekaże ministrowi Ziobrze, „żeby przemyślał instrumenty prawne przeciw tym, którzy szczują na Polskę”.