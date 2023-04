Papieskie marsze i kolejowe kremówki

W 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II (2 kwietnia) przez kilkadziesiąt polskich miast przeszły marsze papieskie. Największy z nich odbył się w Warszawie. „Marsz ma mieć charakter całkowicie apolityczny. Chcemy, aby ewentualna przynależność partyjna uczestników pozostała ich prywatną sprawą” – zapowiadała Małgorzata Żaryn, inicjatorka i współorganizatorka wydarzenia. Żaryn jest historyczką związaną z magazynem „Sieci Historii” (należącym do tego samego wydawnictwa, co prorządowy tygodnik braci Karnowskich), prywatnie zaś – żoną prof. Jana Żaryna, naczelnego „SH” i byłego senatora PiS.

W tłumie można było dostrzec m.in. Antoniego Macierewicza, Mariusza Błaszczaka, Stanisława Piotrowicza, Jarosława Sellina, Julię Przyłębską czy Zbigniewa Ziobrę, którego pojawienie się wzbudziło szczególne zainteresowanie – uczestnicy wyciągali telefony, robili zdjęcia. Do marszu dołączył też Andrzej Duda; dostał oklaski. Formalnym organizatorem było Centrum Życia i Rodziny, ale – jak zaznaczyła Żaryn – „marsz jest społeczny, organizowany oddolnie”. Ludzie zgromadzeni na rondzie Dmowskiego – skąd ruszał marsz – mieli flagi papieskie i przypinki z JPII. Flag partyjnych nie było, za to pojawił się baner antyaborcyjny. Z głośników puszczano przemówienia papieża. Wydarzenie pobłogosławił ks. Tomasz Trzaska, który porównał zarzuty ukrywania pedofilii w Kościele przez papieża Jana Pawła II do ataku… nazistowskich wojsk na Westerplatte. Namawiał też zgromadzonych do duchowej adopcji dziecka poczętego, czyli – jak wyjaśnia strona duchowaadopcja.info – dziewięciomiesięcznej modlitwy w intencji dziecka „zagrożonego zabiciem w łonie matki”. Prowadzeniem marszu zajął się pracownik TVP Sport Rafał Patyra.