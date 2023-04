Konkretnie: jak wesprzeć opozycję w nierównej walce z PiS

Zgromadzone środki partie mogą przelać na fundusz wyborczy albo wykorzystać już teraz, bo – jak słyszymy – prekampania trwa i tania nie jest.

Jesienne wybory nie będą uczciwe – pisał w wielkanocnym numerze POLITYKI prof. Adam Bodnar, zwracając uwagę na ogromną dysproporcję pomiędzy możliwościami finansowymi i propagandowymi rządzących a opozycją. Bo PiS będzie dysponował nie tylko szerokim zapleczem medialnym oraz środkami z funduszu wyborczego, ale także wsparciem uzależnionych od władzy rozlicznych fundacji, instytucji i spółek Skarbu Państwa. Do tego trzeba doliczyć miliony, które rząd zamierza wydać na „kampanie informacyjne”, czyli de facto na promocję obozu Zjednoczonej Prawicy (o tym, kto wpłaca na PiS i na co ta partia wydaje pieniądze, czyt. tekst „Komu płaci PiS”). Za Rafałem Zakrzewskim z „Gazety Wyborczej” były RPO zachęcał więc do wpłat na partie opozycji demokratycznej – bo tylko tak można „zasypywać przepaść i wyrównywać pole gry wyborczej”. Wpłat można dokonywać na poniższe numery kont (z tytułem „Darowizna na cele statutowe”).

• Platforma Obywatelska: 41 1020 1026 0000 1102 0220 5730

• Polska 2050: 76 1140 1010 0000 4621 9700 1005

• Nowa Lewica: 97 1020 1013 0000 0602 0002 5213

• Polskie Stronnictwo Ludowe: 13 1930 1523 2310 0341 4073 0001

Limit darowizn od jednej osoby fizycznej wynosi: 52 350 zł (wliczają się do niego wszystkie wpłaty dokonane na subkonta partii w 2023 r.) – od 1 lipca wzrośnie do 54 tys. zł. Choć w tym roku drugie tyle będzie też można wpłacić na fundusz wyborczy. Wpłat na rzecz partii nie mogą dokonywać osoby prawne i spółki osobowe, a także: niemające polskiego obywatelstwa, niemieszkające na terenie Polski i niepełnoletnie. Nie można też dokonywać darowizn gotówką w banku lub na poczcie ani robić przelewów z konta firmowego.