Z ostatniej strony

Michał Karnowski („Sieci”) popisuje się, ile insynuacji potrafi zawrzeć w dwóch zdaniach: „Cele niemieckie są jasne: zainstalowanie uległego, by nie powiedzieć marionetkowego, rządu w Warszawie z przysłanym specjalnie w tym celu politykiem na czele. W ten sposób chcą zabić polską ambicję, zahamować nasz rozwój, zlikwidować główną przeszkodę w budowie niemieckiego superpaństwa, nowej Rzeszy”.

Kto zastąpił Henryka Kowalczyka, wyjaśnia krótko „Przegląd”: „Robert Telus, nowy minister rolnictwa, jest posłem PiS od czterech kadencji, z okręgu, w którym rządzi Antoni Macierewicz. Dla Telusa Macierewicz jest krystaliczną postacią, a katastrofa lotnicza pod Smoleńskiem zamachem”. Już to, że przyjął stanowisko, dowodzi braku kontaktu z ziemią.

Na szczytach PiS trwają przepychanki, kto ma zostać prezydentem. Pisze o tym Andrzej Stankiewicz w „Newsweeku”: „[Beata] Szydło poczuła, że to jest ten moment i trzeba zacząć walkę o prezydenturę. (…) Szef klubu PiS Ryszard Terlecki rzuca nawet, że to Morawiecki mógłby być kandydatem na prezydenta, co ma oczywiście rozwścieczyć Szydło, która nienawidzi Morawieckiego. Tylko czy realnie premier zużyty wieloletnimi rządami, nieprzesadzający z prawdomównością milioner z zagranicznego banku, obracający nieruchomościami, o których większość Polaków może pomarzyć, nadaje się na prezydenta? Przeciętnie. I wszyscy z PiS to wiedzą. Dlatego to nie Morawiecki jest głównym problemem Szydło. Głównym problemem Szydło jest jej dawna przyjaciółka Elżbieta Witek”. Albo przyjaźń, albo władza.

Prezes PiS w rozmowie z PAP rozstrzygnął, że Julia Przyłębska jest nadal prezeską Trybunału Konstytucyjnego, co Michał Ogórek skomentował dla „Angory”: „wydając swój werdykt, Jarosław Kaczyński został Najwyższym Sędzią, Wielkim Muftim, Wyrocznią Pytyjską.