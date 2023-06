Z życia sfer

Na szczęście próba przykrycia wesołych wydarzeń w Opocznie i Łomży smutnym marszem opozycji się nie udała.

Powiem szczerze: to, że TVN zrezygnował z relacjonowania ważnych imprez: Ogólnopolskiej Parady Kół Gospodyń Wiejskich w Opocznie i festiwalu Polska od Kuchni w Łomży, a zamiast tego cały dzień transmitował odbywający się w ich cieniu wielki marsz opozycji, uważam za skandal.

Zgadzam się z redaktorami TVP, że próba odwrócenia uwagi Polaków od tych wydarzeń to cios w obiektywne dziennikarstwo i prawdę, która jest niestety taka, że w Łomży i Opocznie było widać autentyczną chęć zabawy i masę samozadowolenia, podczas gdy marsz w Warszawie okazał się wydarzeniem smutnym i niepokojącym. Posła Kukiza szczególnie zaniepokoiły słowa uczestników o tym, że chcą, aby „coś się zmieniło”, co tylko demaskuje ich zacietrzewienie i nienawiść, gdyż zdaniem wspierającego partię rządzącą Kukiza tak jak jest, jest dobrze, a zmiany mogą tylko wszystko zepsuć.

Marsz był też niestety wydarzeniem nudnym; uczestnicy całymi godzinami szli i szli, nienawistnie wymachując flagami Polski i UE. Dlatego nie dziwię się, że TVP skupiła się na wydarzeniach z Łomży i Opoczna, gdzie uczestnicy śpiewali, tańczyli i nikt się niczym nie niepokoił, bo było co jeść i czym popić, można było również zobaczyć z bliska wicepremiera Sasina.

Na szczęście próba przykrycia wesołych wydarzeń w Opocznie i Łomży smutnym marszem opozycji się nie udała. Te wydarzenia to dowód, że w trudnych chwilach, w obliczu nadciągających zagrożeń, Polacy potrafią wesprzeć władzę gotowaniem, tańcowaniem i spontaniczną konsumpcją. A TVP szeroko to relacjonując, dała przykład dziennikarstwa odważnego, będącego służbą wymagającą od dziennikarzy gotowości do bycia wszędzie tam, gdzie władza potrzebuje, żeby byli.

Redaktor Wąż z TVP słusznie zarzucił stacji TVN, że ujawniła na swoich paskach dokładną godzinę rozpoczęcia marszu, co nie ma nic wspólnego z uczciwym, obiektywnym dziennikarstwem.