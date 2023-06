Czy Brudziński uratuje kampanię PiS? To może nie wystarczyć. Władza traci moc

Czy Joachim Brudziński, nowy szef sztabu PiS, uratuje kampanię partii? Szumnie zapowiadany wiec w Bogatyni nie okazał się dobrym prognostykiem.

Po marnym maju i jeszcze gorszym początku czerwca Jarosław Kaczyński postanowił zrobić wielki restart kampanii PiS. Sam wszedł do rządu – jako jedyny wicepremier – m.in. po to, by przeciąć spekulacje o dwóch rywalizujących ze sobą ośrodkach kampanijnych (partyjnym i rządowym) – a do kierowania sztabem wyznaczył europosła i zarazem wiceprezesa partii Joachima Brudzińskiego (nazywanego przez znajomych Jojo). Weteran Porozumienia Centrum, były wicemarszałek Sejmu, były minister spraw wewnętrznych i szef zwycięskiej dla PiS kampanii parlamentarnej w 2019 r., ma opanować chaos, w który zamieniła się kampania tegoroczna. Jego atuty – z punktu widzenia rządzących – to doświadczenie, znajomość struktur PiS, posłuch w partii i zaufanie Kaczyńskiego. Nasz rozmówca ze sztabu twierdzi, że Brudziński – w odróżnieniu od swego poprzednika Tomasza Poręby – nie zrzuca odpowiedzialności na innych i sam podejmuje decyzje.

Rozległe wpływy w spółkach Skarbu Państwa też wiele mówią o znaczeniu nowego szefa sztabu. Jak ujawnili dziennikarze TVN24, Brudziński w 2019 r. dostał datki na eurokampanię od prezesów, dyrektorów oraz członków rad nadzorczych obsadzonych przez PiS spółek. Darczyńców uzbierało się aż 51, a wspólny wysiłek przyniósł kwotę 402 tys. zł, czyli ponad połowę sięgających 690 tys. zł wydatków eurokampanii Joachima Brudzińskiego. W 2005 r., gdy debiutował na liście PiS do Sejmu, na kampanię wysupłał 12 tys. zł. „Siedem tysięcy stanowiły nasze małżeńskie oszczędności, a pozostałe pięć pożyczyłem od rodziny” – opowiadał kiedyś dziennikarzom.

Teraz małżeństwo Brudzińskich nie musiało się już zapożyczać. Na wybory złożyli się ludzie m.in. ze spółek należących do Grupy Azoty, działających w Zachodniopomorskiem, czyli w mateczniku wiceprezesa PiS.