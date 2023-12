Mosty i pomosty 2024. Jak przedłużyć sobie urlop w nowym roku

Kiedy, ile i jak będziemy w nowym roku wypoczywać? Niestety świąteczno-noworoczną labę trudno będzie tym razem przedłużyć, a to dlatego, że Trzech Króli (6 stycznia) wypada w sobotę – na pocieszenie Nowy Rok (1 stycznia) to poniedziałek. Potem okazja do złapania oddechu pojawi się dopiero pod koniec marca – Wielkanoc przypada na niedzielę 31 marca, śmigus-dyngus będzie więc zarazem prima aprilis (1 kwietnia). Za to majowe święta dają okazję do budowy długich urlopowych mostów: Święto Pracy (1 maja) wypada bowiem w środę, zaś święto Konstytucji 3 maja – w piątek. Wystarczy wziąć trzy dni wolnego i mieć tym sposobem dziewięć dni odpoczynku. Zielone Świątki to tradycyjnie niedziela (w tym roku 19 maja), ale Boże Ciało (30 maja) to jak zawsze czwartek – więc pojawia się okazja do przedłużenia weekendu. Podobnie będzie w sierpniu: Święto Wojska Polskiego (i zarazem Wniebowzięcia NMP) również wypada w czwartek (15 sierpnia).

Dłuższe weekendy czekają nas w listopadzie: Wszystkich Świętych (1 listopada) to piątek, z kolei Święto Niepodległości (11 listopada) to poniedziałek. Za to kolejne bożonarodzeniowe święta dają okazję do zaplanowania dłuższego wypoczynku: pierwszy dzień Bożego Narodzenia (25 grudnia) wypada bowiem w środę, drugi (26 grudnia) – w czwartek. Biorąc dodatkowo trzy dni wolnego, można zbudować sobie dziewięciodniowy świąteczny wypoczynek. A wykorzystując jeszcze kolejne dwa dni, zagwarantować sobie aż 12 dni spokoju (21 grudnia – 1 stycznia)! O ile oczywiście do tego czasu zostanie nam jeszcze jakieś wolne.