Gorąca zima w sądach. Jak skruszyć beton PiS? Bodnar szuka sposobów

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwa poszukiwanie proceduralnych możliwości skruszenia betonu, jakim PiS zabezpieczył swoją władzę w sądach.

W Prokuraturze Krajowej kurz nieco opadł, prokurator generalny Adam Bodnar odzyskuje władzę. Ale w sądach wrze. Sędziowie apelują do ministra Bodnara, żeby pilnie usunął dobrozmianowe kierownictwo sądów, które nadal ich prześladuje. Pod listem sędziów okręgu krakowskiego podpisało się 176 sędziów – ponad 80 proc. wszystkich. Piszą: „Nie da się pogodzić z interesem wymiaru sprawiedliwości dalszego sprawowania funkcji przez obecnych prezesów i wiceprezesów”, którzy „brali udział w demontażu konstytucyjnie gwarantowanej niezależności sądów”. Apel sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie podpisało 52 sędziów. To sąd, w którym rządzi rzecznik dyscyplinarny ministra Ziobry Piotr Schab, a przewodniczącym wydziału karnego jest jego zastępca Michał Lasota. Sędziowie piszą, że kierownictwo doprowadziło do zapaści organizacyjnej sądu i przewlekłości postępowań. „Wskazać należy również na przypadki szykanowania sędziów poprzez nadużywanie narzędzi dyscyplinarnych oraz władzy administracyjnej”.

Minister Bodnar odsunął Schaba od zarządzania sądem i zawiesił go w pełnieniu funkcji, ponieważ ten „wielokrotnie nadużył władzy – pełniąc funkcje administracyjne i funkcję rzecznika dyscyplinarnego”, ale złożone z neosędziów kolegium sądu odmówiło zgody na odwołanie. Schab, bez wyczerpania drogi odwoławczej, złożył skargę konstytucyjną, żeby dać pretekst do kuriozalnego prawnie „zabezpieczenia” go na funkcji prezesa przez sędziego TnK Bogdana Święczkowskiego. Teraz zapowiada, że wraca do prezesowania. Ponieważ nadal jest zawieszony, byłoby to równie symboliczne co zajęcie miejsc w ławach poselskich przez Kamińskiego i Wąsika.

Udało się natomiast uzyskać zgodę kolegium na odwołanie zastępcy rzecznika dyscyplinarnego Przemysława Radzika z funkcji wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.