Dziwne wybory samorządowe. Nie czuć dramaturgii, choć od wyniku tak wiele zależy. Jakie są prognozy?

Rywalizacji o samorządy nie sprzyjało to, że kampania była rekordowo krótka; zakończenie rejestracji kandydatów i list do samego aktu głosowania dzieliły raptem trzy tygodnie.

To była kampania w jakimś sensie bezobjawowa i przez to paradoksalna. Miała przecież poprzedzać kolejne z ważnych wyborów, które wymagają ponadprzeciętnej mobilizacji. Co więc się wydarzyło i jakie są prognozy przed wyborami samorządowymi?