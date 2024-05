Tatiana Kolesnychenko i Maciej Stanik zwycięzcami nagrody im. Dariusza Fikusa

Dziennikarzy nagrodzono za cykl reportaży z Ukrainy, który ukazywał się w Wirtualnej Polsce.

Tatiana Kolesnychenko i Maciej Stanik otrzymali nagrodę za cykl reportaży w Wirtualnej Polsce. „Ta nagroda w tym momencie, gdy sytuacja w Ukrainie jest najgorsza od początku wojny, jest dla nas bardzo ważna. (...) Wiemy, że świat jest zmęczony, ludzie są zmęczeni Ukrainą, że to się nie klika. My w redakcji podchodzimy do tego zupełnie inaczej. Zawsze znajdowały się możliwości, żebyśmy mogli pojechać i napisać kolejny reportaż” – mówiła Tatiana Kolesnychenko.

Finalistami zostali także: Andrzej Stankiewicz za publikację „Wawrzyk, Bollywood i specsłużby USA. Ujawniamy kulisy afery wizowej” (Onet) oraz Małgorzata Tomczak za tekst „Szara granica. Od dwóch lat w dyskusji o migracji przekłamujemy rzeczywistość »dla dobra sprawy«” („Gazeta Wyborcza”).

Nagroda im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby jest przyznawana od 1997 r., a od 2011 jej organizatorem jest Press Club Polska. Zwycięzca otrzymuje dyplom oraz 10 tys. zł. Nagroda jest wręczana za tekstowy materiał dziennikarski, opublikowany drukiem w prasie lub w internecie w roku poprzednim.

Laureata lub laureatkę wyłania kapituła, w skład której wchodzą redaktorzy naczelni (lub ich przedstawiciele) największych polskich dzienników, tygodników opinii, portali internetowych, przedstawiciele rodziny patrona i Press Clubu. Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać wszystkie redakcje i sami autorzy.

Skład kapituły Nagrody im. Dariusza Fikusa 2024:

Anna Budyńska (Gazeta.pl)

Ewelina Burda („Tygodnik Powszechny”)

Mateusz Cieślak (Wirtualna Polska)

Dariusz Ćwiklak („Newsweek”)

Marta Fikus (córka Dariusza Fikusa)

Barbara Kasprzycka („Dziennik Gazeta Prawna”)

Magdalena Kicińska (Press Club Polska)

Jacek Kowalczyk („Polityka”)

Maciej Kucharski (Interia)

Paweł Ławiński (Onet)

Rafał Zakrzewski („Gazeta Wyborcza”)

Osobną kategorią jest Nagroda Specjalna im. Dariusza Fikusa. Wnioskować o jej przyznanie mogą wyłącznie członkowie kapituły. W tym roku nagrodę otrzymali Mariusz Szmidka i Krzysztof Zyzik, twórcy niezależnych regionalnych redakcji.

Wręczono prócz tego Nagrodę Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Club Polska: Marek Szymaniak otrzymał ją za publikację „Kup teraz, zapłać później. Odroczone płatności biją rekordy popularności, lecz ten zakupowy raj bywa bagnem” na łamach Spider’s Web. Nominowani byli także: Rafał Pikuła za publikację „Nie kupuj tego! Deinfluencerzy zdobywają sieć, ale czy można im ufać” („Gazeta Wyborcza”), Mateusz Ratajczak i Patryk Słowik za tekst „Spór o miliony. Klienci Getin Noble Bank żądają zwrotu pieniędzy i kierują sprawę do UOKiK” (Money.pl).

Wręczono też po raz drugi Nagrody im. Jarosława Ziętary za dziennikarstwo śledcze: Katarzynie Włodkowskiej za cykl publikacji: „W redakcji Andrzeja Skworza. »Odliczam. Aż się rozryczysz i wyjdziesz«” oraz „Przemiany nie było. Po publikacji reportażu o pracy w redakcji Andrzeja Skworza” („Duży Format”). Nominowani byli ponadto: Anna Gielewska, Szabolcs Panyi i Anastasiia Morozova za tekst „Tu słucha Moskwa. Ujawniamy gniazdo rosyjskich służb” (frontstory.pl), Marcin Jakóbczyk za tekst „Zbiórka niekontrolowana. Filantrop czy podróżnik?” („Uwaga!” TVN) oraz Michał Janczura za cykl publikacji „Podziemie” (tokfm.pl).

Nagrodę Wolności Słowa Międzynarodowego Stowarzyszenia Press Clubów przyznano organizacji Opór informacyjny z Ukrainy.

***

Dariusz Fikus (1932–96) pracował m.in. w „Sztandarze Młodych”, „Ekspresie Wieczornym” i „Polityce”. Od 1980 r. był sekretarzem generalnym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, funkcję tę pełnił także po delegalizacji organizacji w stanie wojennym. Współpracował z wydawnictwami podziemnymi, gdy oficjalnie był zatrudniony w czasopiśmie „Niewidomy Spółdzielca”. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu po stronie „Solidarności”. W 1989 r. został redaktorem naczelnym „Rzeczpospolitej”. Był założycielem i pierwszym prezesem Związku Kontroli Dystrybucji Prasy i wiceprezesem Klubu Europejskiego.