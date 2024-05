Rekonstrukcja rządu. Siemoniak i Paszyk w gabinecie. Kto na spółki i na kulturę?

Nowym ministrem kultury została Hanna Wróblewska, a spółki skarbu państwa jako minister aktywów państwowych będzie kontrolował Jakub Jaworowski. Potwierdziły się informacje, że nowym ministrem rozwoju będzie Krzysztof Paszyk (PSL), a szefem MSWiA – Tomasz Siemoniak.

Tusk ogłosił zmiany w rządzie. Tomasz Siemoniak poza MSWiA utrzyma także stanowisko ministra koordynatora służb specjalnych. Wcześniej sprawował stanowiska m.in. ministra obrony w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz (2011–15) i wicepremiera (2014–15). Do MON trafił z MSWiA, gdzie w latach 2007–11 był wiceministrem. Tusk przypominał, że rozpoczął współpracę z Siemoniakiemj w 1990 r. i ma do niego „bezgraniczne zaufanie”. Zdaniem premiera sytuacja na Wschodzie wymaga wzmocnienia rządu jeśli chodzi o działanie wszelkich służb zajmujących się bezpieczeństwem.

Nową ministrą kultury została Hanna Wróblewska. W latach 2010–2021 była dyrektorką Zachęty Narodowej Galerii Sztuki. W latach 2011-2021 pełniła rolę komisarza Pawilonu Polskiego na Biennale w Wenecji, od 2023 dyrektorka Departamentu Narodowych Instytucji w resorcie kultury.

Resort aktywów państwowych obejmie Jakub Jaworowski, bliski współpracownik Donalda Tuska z poprzedniego rządu. W latach 2014–2015 podsekretarz i sekretarz stanu w kancelarii premiera i sekretarz Rady Gospodarczej przy premierze. Nowy minister rozwoju Krzysztof Paszyk był od początku tej kadencji szefem klubu PSL w Sejmie, jest posłem ludowców od 2015 r., wcześniej był wielkopolskim działaczem tej partii i samorządowcem.

Ministrowie idą do Strasburga i Brukseli

„Ci, którzy mnie znają i pamiętają z dawnych lat, z pierwszej kadencji premierowania, wiedzą, że nikt, łącznie ze mną, nie powinien się przywiązywać do myśli, że jest wieczny” – mówił na konferencji premier. Zdaniem Tuska liczy się wyłącznie interes państwowy i w zmianach w rządzie nie należy się doszukiwać „tajemniczych okoliczności”, a dotychczasowi ministrowie wypełnili swoje zadania.

„Oczekiwałem od tych ministrów działania efektywnego, czasami twardego. Te pierwsze miesiące – i chyba mnie dobrze zrozumiecie, kiedy użyję tej metafory – ale to były miesiące rozbijania muru. Dzisiaj nadchodzi czas porządkowania i to jest jeden z powodów, dla których, nie dotyczy to każdego przypadku, ale dla których zdecydowaliśmy się wspólnie na te zmiany” – mówił Tusk.

Premier podziękował czwórce ministrów, którzy wcześniej złożyli rezygnacje: szefowi MSWiA Marcinowi Kierwińskiemu (KO) i MAP Borysowi Budce (KO), ministrowi rozwoju i technologii Krzysztofowi Hetmanowi (PSL) oraz ministrowi kultury Bartłomiejowi Sienkiewiczowi (KO). Wszyscy startują 9 czerwca w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Obecny minister aktywów Borys Budka będzie „jedynką” listy KO w okręgu śląskim, szef MSWiA Marcin Kierwiński otworzy listę KO w Warszawie, a dotychczasowy minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz wystartuje z pierwszego miejsca w okręgu obejmującym województwa małopolskie i świętokrzyskie. Krzysztof Hetman (PSL), kierujący do tej pory resortem rozwoju i technologii, jest z kolei „jedynką” listy Trzeciej Drogi w Wielkopolsce.

Rząd się trochę zmniejszy

Premier przedstawił nowe nominacje o godz. 9.12 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Prezydent Andrzej Duda dokona zmian w składzie Rady Ministrów w poniedziałek o godz. 10.30. O planowanej rekonstrukcji media pisały od kilku miesięcy. W środę Donald Tusk poinformował, że w piątek przyjmie rezygnacje od czterech ministrów, wtedy zostaną też podane nazwiska ich następców. Podkreślił, że przyszli ministrowie przystąpią od razu do pracy.

Premier dodał, że konsultował się w tej sprawie z prezydentem Dudą, który wręczy nominacje nowym członkom rządu zapewne w przyszłym tygodniu. W czwartek minister w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski potwierdził, że prezydent wręczy akty mianowania nowym ministrom w poniedziałek rano.

Premier Tusk pytany w środę, czy w związku z rekonstrukcją liczebność rządu będzie mniejsza, odparł, że „trochę tak”. Teraz rząd liczy ponad setkę ministrów i wiceministrów. Część z wiceministrów – np. Joanna Scheuring-Wielgus (kultura), Krzysztof Śmiszek (sprawiedliwość), Andrzej Szejna (sprawy zagraniczne) z Lewicy – także startuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego.